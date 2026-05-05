Kadıköy vapurunda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
05.05.2026 09:16  Güncelleme: 09:36
Kadıköy'de bindiği vapurdan inmemesi üzerine kaybolduğu tespit edilen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'yı (44) deniz üstü ve altında arama çalışmaları Kadıköy Sahili'nde devam ediyor.

Olay, 2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna bindi. Huseynova'nın Beşiktaş'ta inmediğinin tespit edilmesi ve çantasının güverte bölümünde bulunması üzerine kayıp kadını arama çalışmaları başlatıldı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi.

Kayıp kadını arama çalışmaları Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar ve balık adamlar tarafından deniz dibinde, itfaiye ekipleri tarafından karada sürdürülürken devam eden çalışmalar 3'üncü gününde böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

