Kadın Cinayeti: Kavaklıdere'de Eş Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika
Kadın Cinayeti: Kavaklıdere'de Eş Tarafından Bıçaklandı

Kadın Cinayeti: Kavaklıdere\'de Eş Tarafından Bıçaklandı
08.03.2026 16:07
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan Sermin Bacak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde meydana gelen olayda eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybederken, olayın yaşandığı ev sessizliğe büründü. Hayatını kaybeden Sermin Bacak'ın 9 Mart Pazartesi günü Fethiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, Çamlıbel Mahallesi yayla evleri mevkiindeki bir evde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan boğuşma sırasında Sermin Bacak, eşinin bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı evde jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaparken, Sermin Bacak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna ardından da Fethiye ilçesine gönderildiği ve 9 Mart Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

Cinayet zanlısı eş gözaltına alındı

Gözaltına alınan zanlı A.B.'nin ilk ifadesinde, tartışma sırasında eşinin eline bıçak aldığını, kendisinin ise bıçağı engellemeye çalıştığı sırada yaşanan boğuşma neticesinde bıçağın eşine saplandığını iddia ettiği öğrenildi. Öte yandan şahsın jandarmadaki işlemlerinin tamamlandığı ve Yatağan Adliyesi'ne sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cinayet, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın Cinayeti: Kavaklıdere'de Eş Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika

