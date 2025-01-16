Kadın, çocuğu ezdiği davada ev hapsi istedi - Son Dakika
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Kadın, çocuğu ezdiği davada ev hapsi istedi

Kadın, çocuğu ezdiği davada ev hapsi istedi

G.M.U., çocuğu ezdiği davada ev hapsinin kaldırılmasını talep etti; mağdur çocuğun annesi karşı çıktı.

16.01.2025 12:59
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Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla tartışan çocuğu otomobiliyle ezdiği gerekçesiyle yargılanan kadın yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık, ev hapsi cezasının kaldırılmasını isteyince mağdur çocuğun annesi, "Oğlum bu kadını camda ve balkonda görünce korkudan sürekli ağlıyor. Hala olayın etkisinde. Şayet ev hapsi kaldırılırsa sürekli olarak onu görmek zorunda kalacak" dedi.

Kitirler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. S.E.Y. otomobilin altında kaldı, arkadaşı ise kazadan kıl payı kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan S.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. Görenlerin kanını donduran görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi, evinden alınan G.M.U. cezaevine gönderildi. Bir süre sonra bu karar tekrar ev hapsine çevrilmişti.

Olaya ilişkin Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, G.M.U'nun "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya sanık G.M.U., mağdur çocuk S.E.Y. ve ailesi, tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ev hapsinin kaldırılmasını istedi

Savunması için söz hakkı verilen G.M.U. "Anneme bakmakla mükellefim ve Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına girmek zorundayım" diyerek ev hapsi cezasının kaldırılmasını istedi.

"Oğlum, bu kadını camda ve balkonda görünce korkudan sürekli ağlıyor"

Sanığın talebine karşı mağdur çocuğun annesi Ş.Y., "Benim oğlum hala daha olayın etkisinde. Kesinlikle ev hapsinin kaldırılmaması gerekir. Oğlum, bu kadını camda ve balkonda görünce korkudan sürekli ağlıyor. Hala olayın etkisinde. Şayet ev hapsi kaldırılsa sürekli olarak onu görmek zorunda kalacak" dedi.

Mahkeme heyeti yaralı çocuğun Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen yaralanma raporunun beklenmesine ve ev hapis cezasının devamına karar verdi. Duruşma 13 Şubat'a ertelendi. - BOLU

Kaynak: İHA

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