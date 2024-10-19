Eski kocasına takıntılı kadın, iş yerini basıp saldırdı

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"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Ankara'da Y.K. isimli kadın, takılı olduğu eski eşinin çalıştığı dükkanı bastı. Saldırdığı eski kocasını darp eden kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'daki bir erkek berberinde meydana geldi. İddialara göre, 39 yaşındaki Adem Kobal, kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı eşi Y.K.'nın takıntısı haline geldi. Sürekli tehdit edildiğini ve hakaretlere uğradığını ileri süren Kobal, son olarak da eski eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Yaşadıkları sebebiyle huzurunun bozulduğunu dile getiren Kobal, yetkililerden yardım istedi.

"BENİMLE EVLENİCEKSİN YOKSA SENİ CEZAEVİNE GÖNDERTİRİM"

Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Kobal şunları söyledi: "Eşim beni aldattığı için boşandım. Ardından şiddetli olaylar yaşandığı için 6 ay hapis yattım. Kendisiyle görüşmek istemediğim için uzaklaştırma kararı aldırdım. Bana takıntılı olduğu için sürekli iş yerime geliyordu. 'Benimle evleneceksin, beraber yaşayacağız ya da seni yine cezaevine göndertirim' diye tehdit ediyordu. Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor.

"NEREDEYSE HER GÜN RAHATSIZ EDİYOR"

İş yerimde beni rezil edip küçük düşürüyor. 2 aydır neredeyse her gün rahatsız ediyor. Dükkanımızı bastı. Bana tekme ve tokat attı. Sürüklemeye çalıştı beni. Erkeğe şiddet olduğu zaman da aynı şekilde yasaların karşı tarafa uygulanmasını ve eşitlik sağlanmasını istiyorum."