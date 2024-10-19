Eski kocasına takıntılı kadın, iş yerini basıp saldırdı - Son Dakika
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3.Sayfa

Eski kocasına takıntılı kadın, iş yerini basıp saldırdı

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Ankara'da kendisinden boşanan eski eşinin iş yerini basan kadın, adamı tartaklayarak tokatladı. Kadının, Adem Kobal isimli eski eşi darbettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

19.10.2024 13:32
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Ankara'da Y.K. isimli kadın, takılı olduğu eski eşinin çalıştığı dükkanı bastı. Saldırdığı eski kocasını darp eden kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'daki bir erkek berberinde meydana geldi. İddialara göre, 39 yaşındaki Adem Kobal, kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı eşi Y.K.'nın takıntısı haline geldi. Sürekli tehdit edildiğini ve hakaretlere uğradığını ileri süren Kobal, son olarak da eski eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Yaşadıkları sebebiyle huzurunun bozulduğunu dile getiren Kobal, yetkililerden yardım istedi.

"BENİMLE EVLENİCEKSİN YOKSA SENİ CEZAEVİNE GÖNDERTİRİM"

Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Kobal şunları söyledi: "Eşim beni aldattığı için boşandım. Ardından şiddetli olaylar yaşandığı için 6 ay hapis yattım. Kendisiyle görüşmek istemediğim için uzaklaştırma kararı aldırdım. Bana takıntılı olduğu için sürekli iş yerime geliyordu. 'Benimle evleneceksin, beraber yaşayacağız ya da seni yine cezaevine göndertirim' diye tehdit ediyordu. Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor.

"NEREDEYSE HER GÜN RAHATSIZ EDİYOR"

İş yerimde beni rezil edip küçük düşürüyor. 2 aydır neredeyse her gün rahatsız ediyor. Dükkanımızı bastı. Bana tekme ve tokat attı. Sürüklemeye çalıştı beni. Erkeğe şiddet olduğu zaman da aynı şekilde yasaların karşı tarafa uygulanmasını ve eşitlik sağlanmasını istiyorum."

Eski kocasına takıntılı kadın, iş yerini basıp saldırdı
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski kocasına takıntılı kadın, iş yerini basıp saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Hidir Akbaba:
    Erkeğe şiddete hayır 120 0 Yanıtla
  • Gokhan Temel:
    Şimdi bu kadını içeri atacaklar mı ? 82 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Kaçan balık büyük olur 59 0 Yanıtla
  • Eren:
    Bir kadın bukadarmı gurursuz olur utanmaz olur nasıl insan yüzüne çıkabiliyor 55 1 Yanıtla
  • TEGİN HAN:
    Abi tekrar Boşan 42 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Dadi damaginda kalmis ondan 32 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yakışıklı adam 23 6 Yanıtla
  • mehmed demir:
    kimse yardım etmiyor adamcazza tıhttıhtıh 29 0 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Bnce adam bilerek bşy yapmıyor yoksa ejdat kütletirdi 28 0 Yanıtla
  • İsmail Öner:
    Adam saçlarını taramaya dvm ediyor 27 0 Yanıtla
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