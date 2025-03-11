Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu - Son Dakika
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3.Sayfa

Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fatma Kara, eski sevgilisi O.G. tarafından sokak ortasında dövülerek öldürüldü. O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği, ancak açılan davanın ise sürdüğü öğrenildi.

11.03.2025 12:45  Güncelleme: 12:55
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Ödemiş Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi O.G. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, O.G.'yi gözaltına aldı.

Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu

DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞ

O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
Kaynak: DHA

Fatma Kara, Güvenlik, 3-sayfa, Ödemiş, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • adige1864:
    hadım edip pembe kimlik verin 1 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Sokak ortasında meydana gelen olaya çevrede kimse yok mu engel olacak müdahale edecek.Vatandaş da haklı duyarsız davranmakta "Kadir Şeker" olayından sonra başına iş almak istemiyor. 0 0 Yanıtla
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