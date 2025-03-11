Ödemiş Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi O.G. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, O.G.'yi gözaltına aldı.
O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu - Son Dakika
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