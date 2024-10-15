Kadın Hırsızlar Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
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Kadın Hırsızlar Samsun'da Yakalandı

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Samsun'da hırsızlık yaparken yakalanan Nazik G. ve Kiraz K. adliyeye sevk edildi.

15.10.2024 13:56
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Kadın hırsızlar polisin takibi sonucu yakalandı

SAMSUN - Samsun'da hırsızlık amacıyla bir eve giren, bir marketten de gıda malzemesi çalan hırsızlar, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da çekilerek kilitlenmeden kapatılan evlerin kapısını aparat ile açıp ziynet eşyası ve para çalınması olayıyla ilgili çok sayıda suç kayıtları bulunan Nazik G. ile Kiraz K., İlkadım ilçesinde kapısını açtıkları bir eve girdiler ve hırsızlık yapamadan kaçtılar. Ayrıca, Nazik G. İlyasköy Mahallesi'ndeki bir zincir marketten gıda maddesi çaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Nazik G. ve Kiraz K., "konut dokunulmazlığını ihlal" ve Nazik G. ise "işyerinden hırsızlık" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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