Kadın Kılığına Giren Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadın Kılığına Giren Hırsızlar Yakalandı

Kadın Kılığına Giren Hırsızlar Yakalandı

İstanbul'da kadın kılığına giren iki hırsız, çantadan 50 bin doları çaldı. Operasyonla yakalandılar.

10.02.2025 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te biri kadın kılığına giren iki hırsız, bir kişinin sırt çantasındaki 50 bin doları çaldı. 2 şüpheli Bursa'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, kadın kılığındaki şüphelinin 119 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Fatih'teki Kapalıçarşı'da 20 Ocak Pazartesi günü filmleri aratmayan bir hırsızlık olayı gerçekleşti. S.B. isimli şahıs, 2 milyon 485 bin lira değerindeki 50 bin doları sırt çantasına koyarak yola çıktı. S.B.'yi takip eden 2 hırsız, Molla Fenari Mahallesi Kılıçlar Sokak'ta harekete geçti. Biri kadın kılığına giren 2 hırsız, çantadaki 50 bin doları çaldı. S.B. bir süre yürüdükten sonra bir kişinin çantasının açık olduğunu söylemesiyle hırsızlığı fark etti. S.B. ardından polise başvurdu.

Şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı

Olayın ardından harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilere ulaştı. Görüntülerde olayın ardından şüpheli iki kadının birlikte yürüdüğü, bir süre sonra ise ayrılarak farklı yönlere gittikleri görüldü. Ancak yapılan detaylı incelemede, şüphelilerden birinin başını kapatarak kadın kılığında kimliğini gizlemeye çalışan bir erkek olduğu tespit edildi.

Kadın kılığına giren şüphelinin 119 suç kaydı var

Kimlikleri polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilen şüphelilerin izi Bursa'da bulundu. Şüphelilerden kadın kılığına giren G.D. (29) ve kadın şüpheli N.D. (28) yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden G.D.'nin daha önce 119 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. N.D.'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın Kılığına Giren Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:35 Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
17:27 Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri döndü Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri döndü
17:05 Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı
16:45 Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti
16:38 Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti
16:31 Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü
16:27 İranlı komutanlardan Hamaney’e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın
16:24 Fenerbahçe’de Mourinho’nun elini kolunu bağlayan sakatlık Fenerbahçe'de Mourinho'nun elini kolunu bağlayan sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 12:53:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın Kılığına Giren Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.