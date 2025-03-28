Kadın Kılığına Giren Suçlu Havaalanında Yakalandı

Kars'ta hakkında onlarca suçtan sabıka kaydı bulunan suç makinesi şahıs, kadın kılığında havaalanında yakalandı. Kadın kılığına giren şüphelinin yanında bulunan ve 'eşim' diye polise tanıttığı kişinin de eniştesi olduğu anlaşıldı.

Kars'ta akıllara durgunluk veren olay havaalanında yaşandı. Kars Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harakani Havalimanı'na yolcu olarak giriş yapan kadın görünümlü kişi ve yanında bulunan eşi olduğunu beyan eden kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Bunun üzerine kadın kılığına giren şüpheliden kimlik ibrazı istenildi. Üzerine sahte kimlik bulunan kadın kılığına giren şüpheli G.İ. (24), ismine ait kadın kimliğini ibraz etti. Kadının hareketlerinden şüphelenen polis, şüpheliyi arama kabinine aldı. Yapılan aramada kadın görünümlü kişinin S.K. (23) isimli erkek olduğu tespit edildi.

Suç makinesi olduğu ortaya çıktı

Kadın kılığına girerek polisten kaçmak isteyen ve polisin dikkati sonucu yakalanan S.K.'nin yapılan GBT sorgulamasında, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Şantaj", "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık", "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçlarından aranma kaydının bulunduğu ve "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Yanındaki kocası ise eniştesi çıktı

Öte yandan kadın kılığına giren S.K.'nin yanında bulunan ve eşi olduğunu ileri süren kişinin H.İ. olduğu ve S.K.'nin eniştesi olduğu tespit edildi. H.İ (28) ise "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - KARS