Kadın Kılığına Giren Zanlı Yakalandı

Kars'ta kadın kılığında havaalanında yakalanan zanlının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kars'ta birçok suç kaydı bulunan ve kaçmak için kadın kılığına giren S.K., 'eşim' dediği eniştesi H.İ. ile birlikte Harakani Havaalanı'na gelirken, güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde S.K.'nın eniştesi H.İ. ile birlikte havaalanına geldiği, x-ray cihazından geçtiği ve yakalandığı anlar yer aldı. - KARS