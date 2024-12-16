Kadın Kocasını Bıçakladı - Son Dakika
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Kadın Kocasını Bıçakladı

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Kocaeli'nde bir kadın tartıştığı kocasını omzundan bıçaklayarak yaraladı, gözaltına alındı.

16.12.2024 15:38
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Tartıştığı kocasını omzundan bıçakladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını omzundan bıçaklayarak yaraladı. Adamın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'taki bulunan bir binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. ile eşi C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile C.K., eşini omuzundan bıçakladı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. E.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, C.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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