Kadın Kurye Saldırgana Kaskla Müdahale Etti - Son Dakika
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Kadın Kurye Saldırgana Kaskla Müdahale Etti

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Ankara'da kadın kurye, darp edilen meslektaşını kurtarmak için saldırgana kafa attı.

29.04.2025 18:40
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Darp edilen meslektaşını kurtarmak isteyen kadın kurye saldırgana kaskla kafa attı

ANKARA - Ankara'da darp edilen meslektaşını kurtarmak için kavgaya dahil olan kadın kuryenin, saldırgana kafa attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğlen Etimesgut ilçesi Harf Devrimi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kurye Selim A. (22), trafikte tartıştığı bir sürücü tarafından darp edilmeye başladı. Selim A.'yı kurtarmak için araya giren kadın meslektaşı Rüya K. ise hem motorunun yere düşüp hasar almasına hem de arkadaşının darp edilmesine sinirlenerek saldırgana başındaki kaskla kafa attı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmeyesiyle sonlandırılırken hafif yaralanan Selim A., saldırgan hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Kavga anı bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

"O an çok öfkeliydi"

Olayla ilgili konuşan Selim A., "İlerlediğim sırada bir araç geriye doğru hareket etmeye başladı. Ben de kornaya basıp tepki gösterdim. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Ardından aracı üzerime sürmeye başladı. O sırada arkadaşım araya girdi. Motorunu feda etti. Saldırgan aracından inip bana saldırdı. O an çok öfkeliydi. Benim kavga etmek gibi niyetim yoktu. Aracı üzerime sürünce korktum. Kendisinden şikayetçi oldum. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Kendisini tanımıyordum ama araya motorunu koymasa canımdan olacaktım" dedi.

"Sinirlendiğim için kafa attım"

Arkadaşını o halde gördüğü için böyle bir şey yaptığını dile getiren Rüya K. ise, "Otomobil geriye doğru gelmeye başladı ve neredeyse bizi ezecekti. Sürücü aynı hareketi daha sonra tekrar yaptı. Bir anda yanımdaki arkadaşıma saldırmaya başladı. Motorumu da düşürdü. Ben de sinirlendiğim için kafa attım. Arkadaşıma zarar verdi, kendisini tanımıyordum ama sonuç olarak meslektaşım. Daha sonra arkadaşımın güvende olduğunu hissettikten sonra olay yerinden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadın Kurye Saldırgana Kaskla Müdahale Etti - Son Dakika

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