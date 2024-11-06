Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü kadın, kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
ANTALYA - Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza, Manavgat İlçesi Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Şevket Özgür'ün kullandığı 01 ARD 236 plakalı motosiklet ile Gülveren Caddesinde Antalya Caddesinden Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan Nihal Arıcıgil'in kullandığı 07 BMU 964 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü hıçkırarak ağladı
Kazanın ardından otomobili kullanan kadın sürücü, motosiklet sürücüsün kaza sonrası kendisini suçladığını belirterek hıçkırıklara boğuldu. Gözyaşlarına hakim olamayan sürücüyü teselli etmek mümkün olmazken, hastaneye gitmeyi de kabul etmedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadın sürücü kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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