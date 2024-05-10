Kadın sürücüye dehşeti yaşatan uyuşturucu bağımlısı tutuklandı - Son Dakika
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Kadın sürücüye dehşeti yaşatan uyuşturucu bağımlısı tutuklandı

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Adana'da madde bağımlısı olan Ayhan D., kadın sürücünün kullandığı otomobilin kaputuna asılarak dehşeti yaşattıktan sonra 20 araca zarar verdi. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

10.05.2024 10:13  Güncelleme: 10:16
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Kadın sürücüye dehşeti yaşatan uyuşturucu bağımlısı tutuklandı

ADANA - Adana'da kadın sürücünün kullandığı otomobilin kaputuna asılarak dehşeti yaşatan daha sonrada 20 araca zarar veren uyuşturucu bağımlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesinde 8 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre madde kullanan öne sürülen Ayhan D. yoldan geçen araç sürücülerini rahatsız etmeye başladı. Bir süre sonra ise Merve A.'nın kullandığı otomobilin kaputunun üzerine asıldı. Çok korkan kadın çığlık atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar Merve A.'nın çığlığı üzerine Ayhan D.'yi otomobil kaputunun üzerinden kaldırmak istedi. Ancak madde bağımlısı Ayhan D. bir süre daha hareket halindeki otomobilin üzerinde gitmeye devam etti. Korkan kadın ise hem çığlık atıp hem de yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle otomobilin üzerinden inen Ayhan D. bu kez de otomobile vurarak zarar verdi.

Ertesi günün sabahında ise bulunduğu mahallede 20 araca zarar veren Ayhan D.'yi mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis havaya ateş ederek etkisiz hale getirdi. Yakalanan şüpheli ifadesi alınarak adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Adana, Adana, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın sürücüye dehşeti yaşatan uyuşturucu bağımlısı tutuklandı - Son Dakika

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