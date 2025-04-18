Kadına Şiddet: Hatice Agcakale Buzlak\'ın Ölümü

Erzurum'da düğün hazırlıkları yaptığı eşi Ali Osman Buzlak (21) tarafından boğulan Hatice Agcakale Buzlak'ın (24), öğrenim gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) yas hakim oldu. Öğrenci arkadaşları Hatice'nin sırasına çiçekler bırakarak kadına şiddete tepki gösterdiler.

Olay, 16 Nisan gece yarısı sıralarında, Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında, bahçede park halindeki otomobilde tartışma çıktı. İddiaya göre Ali Osman Buzlak, tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Agcakele Buzlak'ı otomobilde elleriyle boğdu. 8 Ocak'ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp kendi boğaz ve bileklerini kesti. Aracıyla uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, otomobilde yaptığı aramada ise bagajda Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Buzlak'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırdı.

'Buzlak tutuklandı'

Hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, dün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Osman Buzlak, Cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinin ardından, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Buzlak, kasten öldürme suçundan tutuklayarak cezaevine gönderildi.

'Hatice'nin üniversitesinde yas'

Bugün Hatice Agcakale Buzlak'ın ölüm haberini alan öğrenci arkadaşları yasa boğuldu. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Hatice Agcakale Buzlak'ın sırasına arkadaşları çiçekler bırakarak kadına şiddete tepki gösterdiler.

Üzüntüden boğazlarının düğümlendiğini belirten öğrenci arkadaşları, Hatice'nin hayallerinin yarım kaldığını, mezun olduktan sonra sosyal hizmetler uzmanı olarak devlete, millete hizmet etmek arzusunda olduğunu kaydettiler. - ERZİNCAN