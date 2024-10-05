Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu

Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadına şiddete sıfır tolerans vurgusu yaparak güvenlik önlemlerini açıkladı.

05.10.2024 20:57
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız. Jandarmamızla, Emniyetimizle, Sahil Güvenliğimizle huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, kentte yaşanan son olaylarla ilgili bilgi aldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldım. İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkemiz ülkemizin huzurudur. Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız. Jandarmamızla, Emniyetimizle, Sahil Güvenliğimizle huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz. Bu amaçla İstanbul'un huzur ve güvenliği için gece ve gündüz ekip sayılarımızı artırdık, arttırmaya devam ediyoruz. 2024 yılının ilk yarısında İstanbul Emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi sonrası İstanbul'da; personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık. Gündüz ve gece ekip sayımızı iki katına çıkardık. Son olarak yine bu dönem İstanbul Emniyetimize 2 bin 380 personel ve 174 araç daha verdik. Artan personel sayımız; gece ve gündüz ekip sayımız mahalle mahalle, sokak sokak şehirlerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek içindir. Emniyet güçlerimiz her an Milletimizin emrinde ve hizmetindedir. Aziz Milletimiz emin olsun: Huzurumuza kast edenlerle, suç odaklarıyla mücadelemizi gece gündüz demeden yılın 365 günü sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Vahşi bir cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner kızlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Beyoğlu'nda iki şahıs tarafından taciz edilen kızımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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