Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü

Haberin Videosunu İzleyin
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
20.08.2025 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
Haber Videosu

İstanbul Bağcılar'da bir kadını 15 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı. Olayı duyan öfkeli halk, linç etmek istedikleri şahsı tekme tokat dövdü. Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs tartıştığı kadını 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakaladı.

KADINI BIÇAKLAYAN ŞAHSI MAHALLELİ LİNÇ ETTİ

Ancak öfkelenen mahalleli, saldırganı linç etmek istedi. Kalabalık, şahsı tekme tokat döverken, güvenlik güçleri araya girerek durumu güçlükle kontrol altına alabildi. Saldırgan, polis eşliğinde olay yerinden uzaklaştırılırken, olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağır yaralı kadın ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cep Telefonu, Bağcılar, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 646464ak:
    ülkede adaler olmayınca insanlar kendi adeletini sağlıyor suçluları serbest bırak milletin başına bela et sonra katliam yapsınlar Adalettt yokkkkkk bu ülkede YARIN SERBEST BU ADAM 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 21:53:44. #7.12#
SON DAKİKA: Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.