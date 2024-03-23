İstanbul\'da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler

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İstanbul'da cami avlusunda sigara içen kadınlara 'Neden oruç tutmuyorsunuz' diyerek hakaret eden bir adam, kadınlar tarafından hırpalandı. Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri müdahale etti ve hakaretler eden adamı yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAKARETE KARŞILIK VEREREK SALDIRDILAR

İstanbul Fatih Cami avlusunda bir adam, sigara içen kadınlara "Neden oruç tutmuyorsunuz" dedikten sonra hakaret etti. Adamın sözleri üzerine ortalık bir anda karıştı ve tartışma alevlendi. Kadınlar, uğradıkları hakarete, adama saldırarak cevap verdi. Cami avlusundan yükselen bağırma sesleri üzerine çok sayıda vatandaş ne olduğunu merak ederek olayı izlemeye başladı.

ÖFKELİ KADIN, ÇANTAYLA VURMAYA DEVAM ETTİ

Polis ekipleri ise tarafları sakinleştirmeye çalıştı ve kadınlara ağza alınmayacak küfürler eden adamı demir korkuluklara yaslayarak yakaladı. Öfkesini alamayan kadınlardan biri elindeki çantayla, adama vurmaya devam etti. Kalabalık her geçen dakika daha da arttı. Tepkiler çığ gibi büyürken polis ekipleri çevredekileri dağıtmak için uzun süre çaba harcadı. Kadınların elinden güçlükle alınan adam, polis tarafından koruma altına alınırken olaydan geriye bu görüntüler kaldı.