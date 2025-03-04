Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti - Son Dakika
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Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti

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Temizlik programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, Ramazan ayının vazgeçilmez olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti. Yıllardır değişmeyen ''oruç bozan durumlar'' hakkındaki sorulara düşündüren bir tepki gösterdi.

04.03.2025 08:27  Güncelleme: 08:45
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ekranların vazgeçilmez isimlerinden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geleneksel iftar ve sahur programlarıyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak yıllardır değişmeyen "oruç bozan durumlar" hakkındaki sorular, bu yıl da gündeme oturdu. Sosyal medyanın sevilen ismi Kadir Ezildi, aynı klişe soruların tekrar tekrar sorulmasına isyan etti.

KADİR EZİLDİ NİHAT HATİPOĞLU'NA GELEN ORUÇ SORULARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Temizlik programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl tekrarlanan oruç sorularından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Bu sene ne olur şu televizyonlarda tuhaf tuhaf sorular sormasınlar. Hâlâ 'Diş macunu orucu bozar mı, sakız çiğnemek orucu bozar mı?' diye soranlar var.

DÜŞÜNDÜREN SORULARI PEŞ PEŞE SIRALADI

Onun yerine sorun, 'Babamdan kalan malı kız kardeşime vermedim tek başıma yedim tutuğum oruç kabul olur mu?', ya da 'Gelinime eziyet ettim tutuğum oruç kabul olur mu?, 'Yaşlılarımız vardı bakmadım, tutuğum oruç kabul olur mu?' böyle şeyler sorun." ifadelerini kullanan Ezildi, takipçilerinden tam not aldı.

Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu\'na gelen sorulara isyan etti

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Son Dakika 3.Sayfa Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • taner uzun:
    Hocam yine yolunu bulmuş 30 5 Yanıtla
  • Berkant Balli:
    Nihat bu cahiller sayesinde zengin oldu 27 6 Yanıtla
  • bedir arslan:
    gelen soruların çoğu kurgu saçma sapan sorular 22 3 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    soru sormak orucu bozar mi? 21 2 Yanıtla
  • Yücel Gülten:
    Hocam bize diyorsunuz bol bol dua edin şükredin ayda 1 milyon dan fazla alıyorsunuz kanaldan otelleriniz var karkoyde civarında fuhuş yapılıyor bundan haberiniz varmi yoksa sizmi yol verdiniz bı aciklama yaparmisiniz biz aliskiniz makarnayada siz öbür tarafta ne bok yiyeceksiniz 2 3 Yanıtla
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