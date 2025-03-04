Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu\'na gelen sorulara isyan etti

3.Sayfa

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ekranların vazgeçilmez isimlerinden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geleneksel iftar ve sahur programlarıyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak yıllardır değişmeyen "oruç bozan durumlar" hakkındaki sorular, bu yıl da gündeme oturdu. Sosyal medyanın sevilen ismi Kadir Ezildi, aynı klişe soruların tekrar tekrar sorulmasına isyan etti.

KADİR EZİLDİ NİHAT HATİPOĞLU'NA GELEN ORUÇ SORULARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Temizlik programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl tekrarlanan oruç sorularından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Bu sene ne olur şu televizyonlarda tuhaf tuhaf sorular sormasınlar. Hâlâ 'Diş macunu orucu bozar mı, sakız çiğnemek orucu bozar mı?' diye soranlar var.

DÜŞÜNDÜREN SORULARI PEŞ PEŞE SIRALADI

Onun yerine sorun, 'Babamdan kalan malı kız kardeşime vermedim tek başıma yedim tutuğum oruç kabul olur mu?', ya da 'Gelinime eziyet ettim tutuğum oruç kabul olur mu?, 'Yaşlılarımız vardı bakmadım, tutuğum oruç kabul olur mu?' böyle şeyler sorun." ifadelerini kullanan Ezildi, takipçilerinden tam not aldı.