Kadırga Yaylası\'nda Kaçak Ev Yıkımı Gerginliğe Neden Oldu

Trabzon ile Gümüşhane sınırlarında bulunan Kadırga Yaylası'nda kaçak olduğu belirtilen evin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.

Şalpazarı ilçesine bağlı Sütpınar Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan Yaşar Karagöz'e ait ev, kaçak yapı çerçevesinde değerlendirilerek, sabah saatlerinde bölgeye gelen yıkım ekipleri tarafından iş makineleriyle yıkıldı.

Ev sahibi Karagöz, evi yapmadan önce gerekli mercilere başvurduğunu iddia ederek, "Köyümüzün muhtarına da durumu bildirdim. Hayvancılıkla uğraştığımı söyledim. Görüştüğüm kişiler bana, 'evini yap, hayvancılık yaptığını gösteren tabelayı as' dediler. Söylediklerini yaptım. Ancak sabah oğlum arayıp yıkıma geldiklerini söyledi. Hemen Şalpazarı'ndan yaylaya çıktım ama yetişemedim, evimi çoktan yıkmışlardı" dedi.

Öte yandan, bölgede bulunan diğer kaçak yapılar için de işlem yapılacağı öğrenilirken, yaşanan gerginlik sonrası yaylacılara gerekli düzenlemelerin yapılması için 10 günlük süre tanındığı belirtildi. - TRABZON