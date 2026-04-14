Kadirli'de Kayalıklardan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kadirli ilçesine bağlı Kösepınarı köyü Çelten Yaylası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarıyla birlikte çiriş otu toplamak için yaylaya giden Kemal Topal, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kemal Topal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Topal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE