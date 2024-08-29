Kadirli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kadirli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kadirli\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

29.08.2024 19:56  Güncelleme: 20:01
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahadırlı köyü Hacıabdiler mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanda dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi. Karadan müdahale edilen yangına Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadirli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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