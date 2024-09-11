Kafede Kavga: Masa ve Sandalyeler Havada Uçuştu

Kafedeki tekmeli ve yumruklu kavga kameralara yansıdı
ANKARA - Ankara'da bir kafede 2 grup arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bağlı Elvankent semtinde bir kafede henüz sebebi bilinmeyen bir neden ötürü iki grup arsında kavga çıktı. Kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken, hızını alamayan iki grup birbirlerine kafede bulunan masa ve sandalyeleri fırlattı. Kavganın ardından kafede ise maddi hasarlar oluşurken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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