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"Kafes-46" Operasyonu'nda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

BURSA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı, liderliğini Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve firari Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı suç örgünün çökertildiği "Kafes-46" operasyonunun sanıkları Bursa ve Gemlik adliyelerine sevk edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş'in (Yurt dışı firar) yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi. Yapılan eş zamanlı baskınlar çerçevesinde 47 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah 09.30 sıralarında Bursa ve Gemlik adliyelerine sevk edildi. Şüpheli şahıslar adliyelere getirilirken alınan geniş güvenlik tedbirleri dikkat çekti.