Kafeye giren hırsızlar meşrubat içip eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kafeye giren hırsızlar meşrubat içip eğlendi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan bir kafeye giren hırsızlar, işyerini dağıtarak içeride üç saat boyunca meşrubat içip eğlendiler. Hırsızlar, evraklara ve elektronik eşyalara zarar verirken, değerli eşyaları da çalarak olay yerinden kaçtılar. Polis tarafından yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

08.05.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kafeye giren hırsızlar meşrubat içip eğlendi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde kafeye girin hırsızlar işyerini dağıttı, meşrubat için eğlendi.

Edinilen bilgiye göre, Uzundere ilçesinde bulunan bir kafe işletmesinde dün gece hırsızlık yaşandı. İsimleri henüz belirlenemeyen 15 ve 17 yaşlarındaki şahıslar, işletmeye girerek kapı ve camları kırıp içeriye girdiler. Musa Han'a ait olan kafe içerisinde bulunan evraklara ve bazı elektronik eşyalara zarar veren hırsızlar, üç saat boyunca içeride meşrubat içip eğlendiler. Soğukkanlı bir şekilde oturan hırsızlar, işletmede bulunan odalara girerek eşyaları yerlere döktüler ve değerli eşyaları alarak karıştırdıkları eşyaların üzerine kahve dökerek olay yerinden ayrıldılar. Polise yapılan ihbar sonrası şahıslar kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızların yetiştirme yurdundan kaçtıkları tespit edildi. İşletme sahibinin biriktirdiği koleksiyonluk paraları da çalındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Uzundere, Erzurum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kafeye giren hırsızlar meşrubat içip eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:13:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kafeye giren hırsızlar meşrubat içip eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement