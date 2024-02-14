Kağıthane'de 1 Milyon Lira Değerinde Motosikletle Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kağıthane'de 1 Milyon Lira Değerinde Motosikletle Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Kağıthane\'de 1 Milyon Lira Değerinde Motosikletle Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 103 gram tütün maddesi, 4.5 kilogram uyuşturucu katkılı sıvı madde, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız silah ve 1 milyon lira değerinde motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.02.2024 10:46  Güncelleme: 10:46
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Kağıthane'de çaldıkları 1 milyon lira değerindeki motosikletle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı ve silah kaçakçılığı yaptığını belirlemesi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, şüphelilerin E.S.(18) ve C.Y.(17) olduğu tespit edildi. Öte yandan, suçları çalıntı motosikletle gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Adreslerini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 12 Şubat tarihinde Hamidiye Mahallesi'nde bulunan adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 103 gram 21 parça tütün maddesi, 4.5 kilogram uyuşturucu katkılı sıvı madde, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız silah ile 4 şarjör ve 1 milyon lira değerinde Kadıköy'den çalınan motosiklet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de 1 Milyon Lira Değerinde Motosikletle Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de 1 Milyon Lira Değerinde Motosikletle Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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