Kağıthane'de 14. kattaki balkondan düşen Nisa Nur Oğul yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kağıthane'de 14. kattaki balkondan düşen Nisa Nur Oğul yaşamını yitirdi

Kağıthane\'de 14. kattaki balkondan düşen Nisa Nur Oğul yaşamını yitirdi
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İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 14. katındaki dairenin balkonundan avluya düşen 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul hayatını kaybetti. Kadının düşme anları güvenlik kamerasına yansırken, dairesini konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı belirlendi.

İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan avluya düşen 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul hayatını kaybetti. Oğul'un yüksekten düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05: 00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir rezidansta yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda binanın arka bölümünde bulunan avluda hareketsiz halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler ölen kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, rezidansta yaptığı incelemelerde yüksekten düşerek hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul olduğunu tespit etti. Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri Oğul'un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığını da belirlerken, Oğul'un saat 05.00 sıralarında 14'üncü katta bulunan dairenin balkonundan binanın arka bölümündeki avluya düştüğünü tespit etti.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Oğul'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düşme anı kamerada

Hayatını kaybeden Nisa Nur Oğul'un düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Oğul'un yüksekten düştüğü anlar görülüyor.

Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de 14. kattaki balkondan düşen Nisa Nur Oğul yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de 14. kattaki balkondan düşen Nisa Nur Oğul yaşamını yitirdi - Son Dakika
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