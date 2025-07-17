Kağıthane\'de Balkon Çöktü, Bina Tahliye Edildi

Kağıthane'de balkonu çöken 3 katlı bina, tedbir amaçlı tahliye edildi. Çökme sonrası bina ekiplerce mühürlenirken, balkonun çöktüğü anlar bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saat 10.45 sıralarında Çağlayan Mahallesi Levent Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu aniden çöktü. Balkondan kopan beton parçaları yere düşerken, olayda yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın önünde şerit çekerek önlem aldı. Bina hem zabıta ekiplerinin incelemeleri için hem de tedbir amaçlı tahliye edildi. Yapılan kontrollerin ardından bina ekipler tarafından mühürlendi.

Öte yandan balkonun çöktüğü anlar, çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde mahalle sakinlerinin yaşadığı panik anları da yer aldı. - İSTANBUL