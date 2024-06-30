Kağıthane'de beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti

Kağıthane'de virajı alamayan beton mikseri, park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi. Feci kazada gelin arabasının önündeki bir çocuk hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

30.06.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine böyle devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kağıthane'de virajı alamayan beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi. Feci kazada gelin arabasının önündeki bir çocuk hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 13.00 sıralarında Gürsel Mahallesi Kağıthane Caddesi üzerinde yaşandı. Virajı alamayan Hüseyin Toyga yönetimindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri, yol kenarında bekleyen 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrildi. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere konvoyun önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı isimli çocuk, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkıştı. Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, kazada yaralanan şoför Hüseyin Toyga

polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nalcı'nın cansız bedeni incelenmek üzere ambulans ile adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü şahidi Arif Abdullah Çolak isimli sürücü beton mikserinin yolda çimento dökerek ilerlediğini belirterek, "Aşağıdaki ışıklarda bu adamın arkasından çimento düşürdüğünü görünce korna basıp önüne geçtim. Daha sonra arkamdan aynaya baktığımda viraja hızla girerek devrildiğini gördüm. Çok beton mikserinin altında kaldı. Yakınları şok içindeydi" ifadelerini kullandı.

Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen beton mikseri, virajı alamayarak devriliyor. Çevredekiler kazanın ardından olay yerine koşuyor.

Kaynak: İHA

Kağıthane, Çocuk, Acil Durum, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:32 Bursa’da yangın Üniversite yurtları boşaltıldı Bursa'da yangın! Üniversite yurtları boşaltıldı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
15:31 İzmir’de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
15:29 Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi
14:04 Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 19:14:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement