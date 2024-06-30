Kağıthane'de beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti

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Kağıthane'de beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine böyle devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kağıthane'de virajı alamayan beton mikseri, park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada gelin arabasının önünde duran bir çocuk, hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.