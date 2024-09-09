Kağıthane'de beton mikseriyle virajı alamayarak çocuğun üzerine devirdi - Son Dakika
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Kağıthane'de beton mikseriyle virajı alamayarak çocuğun üzerine devirdi

Kağıthane'de beton mikseriyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve aracı 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devirerek ölümüne neden olan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık, kazanın sebebinin araçta fazla yüklenen beton miktarı olduğunu savundu.

09.09.2024 10:40
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Kağıthane'de beton mikseriyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve aracı 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devirerek ölümüne neden olan sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Normal şartlarda kullandığım aracın alabileceği beton miktarı 7 metre karşılığı olarak 21 ton civarıdır. Kaza yaptığım gün ise araçta 9 metre beton yüklüydü, bu yaklaşık 27-28 ton betona karşılık gelmektedir. Kazaya sebebiyet veren asıl etken de budur" dedi.

İstanbul Kağıthane'de 30 Haziran tarihinde kullandığı beton mikseriyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve beton mikserini 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devirerek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Hüseyin Toyga'nın yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hayatını kaybeden Emin Berk Nalcı'nın babası Ersin Nalcı ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Toyga ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Araçta alabileceğinden fazla beton miktarı olduğunu söyledi

Duruşmada savunma yapan sanık Toyga, kazadan yaklaşık 6 ay önce bir beton firmasında beton mikseri şoförü olarak çalışmaya başladığını belirterek, "Normal şartlarda kullandığım aracın alabileceği beton miktarı 7 metre karşılığı olarak 21 ton civarıdır. Bu en fazla 23 tona kadar çıkabilir. Kaza yaptığım gün ise araçta 9 metre beton yüklüydü, bu yaklaşık 27-28 ton betona karşılık gelmektedir. Kazaya sebebiyet veren asıl etken de budur. Olay sırasında hızım normaldi. Beni sollayan belediye otobüsü vardı, hızdan dolayı devrilme gerçekleşecek olsa belediye otobüsünün devrilmesi gerekirdi" dedi.

"Kaza sonrasında yapılan ölçümlerde alkollü çıkmamın nedeni olaydan 1 gün önce alkol almış olmam olabilir"

Savunmasına devam eden sanık Toyga, olaydan 1 gün önce akşam saatlerinde alkol aldığını söyleyerek, "Genelde akşamları şantiyede kaldığım için ve psikolojik rahatsızlıklarım sebebiyle alkol alıyorum ancak hiçbir zaman direksiyona alkollü geçmedim. Kaza sonrasında yapılan ölçümlerde alkollü çıkmamın nedeni de olaydan 1 gün önce alkol almış olmam olabilir. Ayrıca alkol metrede üfleme sonucu alkol tespit edilmedi, sonrasında kanımda alkol çıktı. Bu durumun da göz ardı edilmemesini talep ederim. Kazada herhangi bir kusurum yoktur. Arabada çıkan alkol şişeleri ise sağdan soldan biriktirdiğim alkol şişeleriydi. Acılı aileye baş sağlığı diliyorum çünkü ben de bu durumu yaşadım. Benim de yeğenim vardı, ben de yeğenimi bu şekilde bir kazada kaybettim" ifadelerini kullandı.

"Sanığın çok daha fazla alkol almış olduğu ortadadır"

Müşteki Ersin Nalcı ise ifadesinde olay sırasında orada olduğunu belirterek, "Beton mikserinin devrildikten sonra kayarak bayır yukarı doğru geldiğini gördüm. Bu kayış şeklinden ve hızından çok net bir şekilde aracın hızının daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Sanığın çok daha fazla alkol almış olduğu ortadadır. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Beton miktarı belirlenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Hüseyin Toyga'nın tutukluluk halinin devamına ve olay günü beton mikserindeki sıvı beton miktarının belirlenebilmesi için ilgili firmaya yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hüseyin Toyga'nın sevk ve idaresindeki beton mikseri aracıyla seyir halindeyken virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bunun sonucunda olay anında yaya vaziyette olan 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine aracın devrildiği ve Nalcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hüseyin Toyga'nın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de beton mikseriyle virajı alamayarak çocuğun üzerine devirdi - Son Dakika

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