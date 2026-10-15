Kağıthane'de bulunan erkek cesediyle yağışta ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kağıthane'de bulunan erkek cesediyle yağışta ölenlerin sayısı 3'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valiliği, Kağıthane Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunduğunu ve yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Valilik, şahsın kimlik tespitinin sürdüğünü, kayıp şahıs sayısının an itibarıyla 4 olduğunu bildirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kağıthane'de bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu, böylece yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 4'tür" dedi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?