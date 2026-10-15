Kağıthane'de bulunan erkek cesediyle yağışta ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kağıthane'de bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu, böylece yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 4'tür" dedi.