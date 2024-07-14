Kağıthane'de Dövizci Adam Eski Sevgilisinin Yeni Sevgilisi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de Dövizci Adam Eski Sevgilisinin Yeni Sevgilisi Tarafından Öldürüldü

Kağıthane'de yaşanan olayda, 30 yıldır dövizcilik yapan adamın, kendisini evine çağıran eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuğu olan adamın, eski sevgilisini olayın yaşandığı daireye yerleştirdiği ve eşinden boşanmadığı için kadının ondan ayrıldığı öğrenildi. Olayın ardından tutuklanan şüpheliler mahkemece cezaevine gönderildi.

14.07.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de kendisini evine çağıran eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından öldürülen adamın Kapalı Çarşı'da 30 senedir dövizcilik yaptığı ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuğu olan adamın, eski sevgilisini geçtiğimiz kış olayın yaşandığı daireye yerleştirdiği ve eşinden boşanmadığı için kadının ondan ayrıldığı öğrenildi.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde dün saat 00.20 sıralarında meydana gelen olayda, sevgili olan Serdar Kaya (50) ile Zahide B. bir süre önce ayrılmıştı. Bu süreçte Zahide B., Fikret Ö. ile sevgili olmuştu ancak eski sevgilisinin peşini bırakmayan Kaya, olay günü Zahide B.'yi arayarak görüşmek istediğini söylemişti.

Eve çağırıp pusu kurup saldırmışlardı

Bunun üzerine durumu sevgilisi Fikret Ö.'ye aktaran kadın, plan yaparak eski sevgilisi Kaya'yı evine çağırmıştı. Evde bulunan Zahide B., Fikret Ö., Seher Ö. ve Emre K. (41) Serdar Kaya'yı beklemeye başlamıştı. Bir süre sonra Serdar Kaya, arkadaşı Hakan B. ile binanın önüne gelmişti. O esnada sokaktan koşarak gelen Emre K., Kaya'ya tabanca ile ateş açmak istedi ancak silah tutukluk yapmıştı.

Yeni sevgili eski sevgiliyi öldürmüştü

Can havliyle binaya giren Kaya, burada kendisini karşılayan eski sevgilisi Zahide B., onun sevgilisi Fikret Ö. ve Seher Ö.'nün saldırısına uğramıştı. Neye uğradığını şaşıran Kaya, Fikret Ö. tarafından meyve bıçağıyla vücudunun 4 yerinden bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan adam, birlikte geldiği arkadaşı Hakan B. tarafından özel bir araçla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürülmüştü. Hemen ameliyata alınan Serdar Kaya, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Evli olduğu için sevgilisi terk etmiş

Yaşanan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Kapalı Çarşı'da 30 senedir dövizcilik yapan Serdar Kaya'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu, eski sevgilisi Zahide B.'yi olayın yaşandığı daireye geçtiğimiz sene kendisinin yerleştirdiği öğrenildi. Evli olduğu için Zahide B.'nin kıskançlık krizine girip, eşinden boşanmadığı için Kaya'dan ayrıldığı ortaya çıktı. Akşam saatlerinde Kaya'nın, Zahide B.'nin sevgilisi olduğunu öğrendiği bunun üzerine kadını arayıp bağırdıktan sonra arkadaşıyla geldiği ve olayın yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

Bıçağı klozete atıp, yıkayıp çekmeceye koymuş

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yapmıştı. Zahide B.'nin evine gelen polis, kapı açıldığında sevgilisi Fikret Ö.'nün üstünü ve yerleri kanlar içerisinde bulmuştu. Bunun üzerine içerideki 4 şahıs gözaltına alınmıştı. Evdeki Seher Ö.'nün ifadesine başvuran polis, olayda kullanılan bıçağı önce klozete attığını ardından yıkayarak mutfaktaki çekmeceye koyduğunu söylemişti. Binada yapılan incelemede ise dairenin su sayacının kutusu içerisinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilmişti.

Sevgili çift ve ev arkadaşı kadın tutuklandı, diğeri serbest kaldı

Çalışmaların ardından gözaltına alınan Fikret Ö., Zahide B., Emre K. ve Seher Ö. emniyete götürülmüştü. Emniyette ifadesi alınan şahıslardan Fikret Ö., Kaya'yı kendisinin bıçakladığını itiraf etmişti. Emre K. ise silahla ateş açtığını ancak tutukluk yaptığını söylemişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Fikret Ö., Zahide B. ve Seher Ö. çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emre K. ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, Emre K.'nin 11 adet, Fikret Ö.'nün ise 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, Mahkeme, Cinayet, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Dövizci Adam Eski Sevgilisinin Yeni Sevgilisi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Donald Trump’a suikast girişimi Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:51 Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
19:57 AK Partili Elitaş’a Kayseri’de protesto: Külliye’nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız AK Partili Elitaş'a Kayseri'de protesto: Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 13:43:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Dövizci Adam Eski Sevgilisinin Yeni Sevgilisi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement