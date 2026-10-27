Kağıthane’de eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladığı öne sürülen kadın yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kağıthane’de eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladığı öne sürülen kadın yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kağıthane’de eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladığı öne sürülen kadın yakalandı
Haber Videosu

İstanbul Kağıthane’de evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı eski sevgilisi Şahin E.’yi (42) tartışma sırasında tornavidayla sırtından ağır yaraladığı öne sürülen Asya K. (28), 14 gün süren polis takibinin ardından yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı eski sevgilisi Şahin E.'yi (42) tartışma sırasında tornavidayla sırtından ağır yaraladığı öne sürülen Asya K. (28), 14 gün süren polis takibinin ardından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Ekim Pazar günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asya K. ile eski sevgilisi Şahin E. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmaya Asya K.'nin sevgilisi Cemal Ç. ve kardeşi Sercan Ç. (34) ile Şahin E.'nin yanında bulunan Deniz E. (37) ve Eren Uygar E. (23) de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Asya K.'nin, Şahin E.'yi tornavidayla sırtından yaraladığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Şahin E., hastaneye kaldırıldı. Şahin E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

14 gün süren takibin ardından yakalandılar

Şahin E.'nin şikayeti üzerine Kağıthane Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri çalışma başlattı. Asya K. ile Sercan Ç.'nin yakalanması için şüphelilerin evlerini takibe alan ekipler, 14 günün ardından iki şüpheliyi dışarı çıktıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Evli olduğunu öğrenince ayrıldığı öne sürüldü

Asya K.'nin, yaklaşık 3 yıl ilişki yaşadığı Şahin E.'den evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı, daha sonra Cemal Ç. ile birliktelik yaşamaya başladığı belirtildi. Şahin E.'nin Asya K. ile yeniden görüşmek istediği, ancak kadının bunu kabul etmediği öğrenildi.

Olay günü Şahin E. ve yanındakilerin, Cemal Ç.'nin bulunduğu evin önünden geçtiği sırada taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi. Asya K. ise bu sırada tacize uğradığını öne sürdü.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Asya K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sercan Ç. ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ilişkin cep telefonu görüntülerinde, bir kişinin mahallede uyuşturucu sattırmayacağını söyleyerek bağırdığı anlar yer aldı.

Öte yandan olayla bağlantılı kişilerin çeşitli suçlardan toplam 24 emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Kağıthaneİstanbul3. SayfaPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadının başına silah dayadı Polis gözünün yaşına bakmadı Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı 10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar İşte şaşırtan kuralın detayları Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları
Katliam göz göre göre gelmiş 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış Katliam göz göre göre gelmiş! 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış
Hamile kalan zihinsel engelli yeğenin bebeğinin babası çıkan dayıya 24 yıl hapis Hamile kalan zihinsel engelli yeğenin bebeğinin babası çıkan dayıya 24 yıl hapis
14:03
Sadettin Saran adliyede Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyede! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:53
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
13:31
İsrail’de sandıklar kuruldu İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
13:13
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
12:58
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 14:38:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kağıthane’de eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladığı öne sürülen kadın yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei