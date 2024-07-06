"Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı - Son Dakika
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"Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı

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Kağıthane Şirintepe'de bir genç kız, kendisini aldatan sevgilisini önce darp ettikten sonra bacağından bıçakladı. Olayın görüntüleri kameralara yansırken, genç kızın hastaneye kaldırıldığı ancak sevgilisinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

06.07.2024 09:58
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İstanbul Kağıthane'de meydana gelen olayda genç kız, kendisini aldatan sevgilisini önce darp etti, ardından bacağından bıçakladı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

SEVGİLİSİNİN ARKADAŞIYLA KONUŞMAYA BAŞLADI

Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 17 yaşındaki E.K. ile 22 yaşındaki Ömer K. bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ömer K., sevgilisi E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı.

"BENİ YAKIN ARKADAŞIMLA ALDATTIN"

Bunun öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı. Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.

CAN HAVLİYLE YARALI OLARAK KAÇTI

Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K.,"Gülücük atıyordun ya" diyerek genci önce darbetti sonra da bacağından bıçakladı. Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Gülücük atıyorsun' dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı - Son Dakika

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