Kağıthane'de itfaiyenin fırçalı kuş kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika
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Kağıthane'de itfaiyenin fırçalı kuş kurtarma operasyonu kamerada

İstanbul Kağıthane'de bir binanın balkonunda mahsur kalan kuş, itfaiye ekipleri tayfundan fırçayla müdahale edilerek kurtarıldı. İlginç anlar kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, bir binanın balkonunda kuşun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepetli merdiven aracı yardımıyla balkona ulaştı. Araç yardımıyla balkona ulaşan itfaiye eri elindeki fırçayla balkonda sıkışıp kalan kuşu kurtardı. İtfaiye eri tarafından kurtarılan kuş daha sonra gökyüzüne salıverildi. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdir toplarken, o anlar ise kameralara yansıdı.

29.07.2024 21:51
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Kağıthane'de itfaiyenin fırçalı kuş kurtarma operasyonu kamerada

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de bir binanın balkonunda mahsur kalan kuş, itfaiye ekipleri tayfundan fırçayla müdahale edilerek kurtarıldı. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, bir binanın balkonunda kuşun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepetli merdiven aracı yardımıyla balkona ulaştı. Araç yardımıyla balkona ulaşan itfaiye eri elindeki fırçayla balkonda sıkışıp kalan kuşu kurtardı. İtfaiye eri tarafından kurtarılan kuş daha sonra gökyüzüne salıverildi. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdir toplarken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de itfaiyenin fırçalı kuş kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika

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