Kağıthane'de akıl almaz olay: Yangından böyle mal kaçırdı - Son Dakika
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Kağıthane'de akıl almaz olay: Yangından böyle mal kaçırdı

Kağıthane'de bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Kasadan yere düşen bazı kartonlar nedeniyle yangın büyüyünce sürücü, kamyonetini kasasını yandığı esnada uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, sürücü cesareti korkuttu.

06.06.2024 10:40
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Kağıthane'de akıl almaz olay: Yangından böyle mal kaçırdı

Kartonları yanan sürücü kamyoneti kasası alev alev yanarken kaçırdı

Yangından mal kaçırır gibi kamyonetini uzaklaştıran sürücünün cesareti korkuttu

İSTANBUL - Kağıthane'de bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Kasadan yere düşen bazı kartonlar nedeniyle yangın büyüyünce sürücü, kamyonetini kasasını yandığı esnada uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, sürücü cesareti korkuttu.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde cadde üzerinde park halindeki olan bir kamyonetin kasasındaki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Hızla alevlerin yükselmesi üzerine kartonların bir kısmı yola düştü. Bir kısmı da kasada yanmaya devam etti.

Yangından böyle mal kaçırdı

Öte yandan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduğu esnada sürücü kasası alev alev yanan kamyonete bindi. Ardından da kamyoneti birkaç metre ileriye sürdü. Şoförün cesareti görenleri korkuturken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından yangın söndürüldü. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de akıl almaz olay: Yangından böyle mal kaçırdı - Son Dakika

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