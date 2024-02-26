Kağıthane\'de kardeşinin darp edilmesi sebebiyle öldürülen gence müebbet hapis cezası

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Kağıthane'de kardeşinin darp edilmesi sebebiyle bir araya geldiği kişi tarafından kalbinden vurularak öldürülen 22 yaşındaki gence ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığı 2 ayrı suçtan müebbet ile 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kağıthane'de 8 Mayıs 2022'de kardeşinin kız meselesi yüzünden darp edildiği iddiasıyla bir araya geldiği Emirhan Karaca tarafından kalbinden vurularak öldürülen 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt'un ölümüne ilişkin davada karar çıktı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu müşteki sanık Emirhan Karaca, tutuksuz sanık Yunus Çeken ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Yaralama kastım bile yoktu"

Duruşmada savunma yapan sanık Emirhan Karaca, "Ben şahıslarla konuşmuyordum. Bana küfür etti. Ben arkama bakmadan yoluma devam ettim. Beni zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Yaralama kastım bile yoktu, ben havaya ateş ettim ama maktule gelip gelmediğini bilmiyordum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Son sözü sorulan sanıklar, pişman olduklarını, kimseyi öldürmek kasıtlarının olmadığını ve beraatlarını talep ettiler.

Müebbet hapis ile 1 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, müşteki sanık Emirhan Karaca'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

1 sanığa 5 yıl 1 ay hapis cezası

Heyet, sanık Yunus Çeken'i ise 'silahla kasten yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis, 'silahla görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak bu suçlar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Heyet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezasına ve 8 bin 320 lira adli para cezasıyla cezalandırdığı sanığı toplamda 5 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, maktul Nurullah Bozkurt'un ailesi ile bekçi A.A. 'müşteki' sıfatıyla, Emirhan Karaca 'müşteki şüpheli' sıfatıyla ve Yunus Çeken 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 8 Mayıs 2022'de İETT otobüs durakları önünde 2 grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, maktul Nurullah Bozkurt'un sol göğüs üstünden vurulup yaralanarak olay yerinde öldüğü, şüpheli Yunus Çeken'in ise sol ayak kısmından hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaralandığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, 2 grup arasında meydana gelen çatışmada ilk grup olarak maktul Nurullah Bozkurt, şüpheli Yunus Çeken, Furkan Bahçecioğlu, Yunus Emre Torlak, Halil Kaan Torlak, Doğukan Altunsoy, Ahmet Sevencan, Eren Şahinkaya, Ulaş Özcan, Ahmet Furkan Şener yer alırken, 2.grupta müşteki şüpheli Emirhan Karaca, Cevat Kaya ve Berk Kum adlı şahısların beraber oldukları kaydedildi.

Müşteki şüpheli Emirhan Karaca ile maktul Nurullah Bozkurt'un olay saati öncesinde maktulün kardeşi Emircan Bozkurt'un yaralanması sebebiyle bir araya geldiklerinin anlatıldığı iddianamede, yaşanan sözlü tartışma sonrası Emirhan Karaca'nın Nurullah Bozkurt'un göğüs bölgesine ateş ettiği ve ölümüne neden olduğu belirtildi. İddianamede, Karaca'nın ateş ettikten sonra kaçtığı sırada Yunus Çeken'in birden fazla kez Karaca'nın arkasından ateş ettiği, eyleminin ise öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığı aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Yunus Çeken'in olay yerinde görev yapan bekçi A.A.'nın asayişi sağlamak için dur ihtarında bulunmasına rağmen uyarıya uymadan ateş etme eylemini bekçiye yönelttiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli Emirhan Karaca'nın 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda müebbet hapis ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına, şüpheli Yunus Çeken'in ise 2 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 30 yıla, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 5 yıldan 8 yıla olmak üzere toplamda 23 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL