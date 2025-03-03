Kağıthane'de Kayıp Kadın Belgrad Ormanı'nda Aranıyor

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Kağıthane'de 2 gün önce kaybolan kadın Belgrad Ormanı'nda aranıyor

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 35 yaşındaki kadından 2 günden beri haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma ve SAR, AKUT ve çevre ilçelerden gelen ekipler, Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması yapıyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaşındaki Ece Gürel'in kaybolması üzerine yakınları 1 Mart günü kayıp ilanı için polise başvurdu. İhbar üzerine kadınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kadının telefonun dün saat 18.00'a kadar açık olduğu ve cevap vermediği sinyalin en son Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'ndan geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine AFAD, Jandarma ve SAR, AKUT ve çevre ilçelerin arama kurtarma ekipleri Belgrad Ormanı Neşetsuyu Tabiat Parkı bölgesinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin kayıp kadını arama çalışmaları akşam saatlerinde beri devam ediyor.

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel'in ailesi arama çalışmalarını takip ederken genç kadının telefonunun dün 18.00 saatlerine kadar açık olduğu fakat aramalara cevap verilmediği sonradan telefonunun da kapandığı öğrenildi.