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Kağıthane'de otluk arazi alev alev yandı: Dumanlar gökyüzünü sardı, panik yaşandı

Otluk alanda yanan çalılık ve tahta parçaları korkuttu

İSTANBUL - Kağıthane'de otluk bir alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alanda yanan çalılıklar ve tahta parçalarından yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, vatandaşların panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otluk bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan çalılıklar ve tahta parçalarından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Panik yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.