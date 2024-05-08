Kağıthane'de Park Kavgası: Araç Sahipleri Birbirine Girdi - Son Dakika
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Kağıthane'de Park Kavgası: Araç Sahipleri Birbirine Girdi

Kağıthane\'de Park Kavgası: Araç Sahipleri Birbirine Girdi

Kağıthane'de gece saatlerinde sokak arasında çıkan park kavgasında araç sahipleri birbirine girdi. Kavgaya aile fertleri de dahil oldu ve yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bir kadın eline aldığı sopayla adama vurmak istedi ancak sopayı kaptırınca itildi. Olay cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

08.05.2024 09:47
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Kağıthane'de gece saatlerinde sokak arasında çıkan park kavgasından dolayı araç sahipleri birbirine girdi. Ortalığın karıştığı kavgada, aile fertlerinin de evlerden gelerek dahil olması sonucu yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bir kadın eline aldığı sopayla adama vurmak istedi ancak sopayı kaptırınca itildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre işten dönen bir kişi, aracını park etmek için evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokağın tamamen araçlarla kapalı olduğunu fark eden sürücü aracıyla girişi yapamayınca duruma tepki gösterdi. Sesin yükseldiğini fark eden diğer araç sahibi ise tartışmaya dahil oldu.

Kadın eline aldığı sopayı adama vurmayınca ona kaptırdı

İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya döndü. Sesleri fark eden diğer aile üyelerinin de evlerinden inerek kavgaya dahil olmasıyla sokak savaş alanına döndü. Bir kadının ise eline geçen sopayla kavgaya girmesi gözlerden kaçmadı. İki ailenin kavgasını olay yerine gelen polis ekipleri ayırırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Daha sonra birbirlerinden şikayetçi olduğunu söyleyen taraflar evlerine döndü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasına anbean kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Park Kavgası: Araç Sahipleri Birbirine Girdi - Son Dakika

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