Kağıthane'de Sinir Krizi Geçiren Genç Kızın Terasa Düşme Anları Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de Sinir Krizi Geçiren Genç Kızın Terasa Düşme Anları Görüntülendi

Kağıthane\'de Sinir Krizi Geçiren Genç Kızın Terasa Düşme Anları Görüntülendi

Kağıthane'de ailesiyle kavga ettiği iddia edilen 14 yaşındaki genç kızın sinir krizi geçirerek terasından aşağıya düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan genç kız hastanede hayatını kaybetti.

25.05.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki genç kızın 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz sene Nisan ayında yaşanan olayda, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başlamıştı. Çıkan kavgada sinir krizi geçiren daireden çıkarak rezidansın terasına çıkmıştı. Burada genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düşmüştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralanmıştı. Genç kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansımıştı.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Genç kızın atladığı tespit edildi

Olayla ilgili vatandaşlar şoke olurken, inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yapmıştı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda genç kızın kendini korkuluklardan aşağıya sarkıtarak bıraktığını tespit etmişti. Yaşanan o feci olayın görüntüleri ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada ise genç kızın aşağıya atladığını tespit ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Sinir Krizi Geçiren Genç Kızın Terasa Düşme Anları Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:39 Araç sahiplerine güzel haber Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi Araç sahiplerine güzel haber! Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi
02:27 Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü Katil en yakınları çıktı Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü! Katil en yakınları çıktı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
08:39 Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek
08:30 Beşiktaş’a mı geliyor Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu Beşiktaş'a mı geliyor? Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu
07:48 Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı Durumu ağırlaşınca entübe edildi Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi
04:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı
23:13 Diyarbakır’da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı Diyarbakır'da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı
23:12 Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu
21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 10:09:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Sinir Krizi Geçiren Genç Kızın Terasa Düşme Anları Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement