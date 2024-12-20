Kağıthane'de sokak ortasında 'aldatma' kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de sokak ortasında 'aldatma' kavgası kamerada

Kağıthane\'de sokak ortasında \'aldatma\' kavgası kamerada

Kağıthane'de bir kadın, kendisini aldatıldığını iddia ettiği erkek arkadaşına sokak ortasında saldırdı. Erkek arkadaşının başka bir kadınla buluştuğunu öğrenen kadın, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve kadın, erkek arkadaşının gitmesine izin vermedi. Olayı mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Aralarında arbede yaşanan çift, yokuş aşağıya giderek gözden kayboldu.

20.12.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAĞITHANE'de bir kadın kendisini aldattığını iddia ettiği erkek arkadaşına sokak ortasında saldırdı. Kadın, "Seni bırakmayacağım, etrafına bak rezil, bana bunu niye yaptın" diyerek dakikalarca bağırdı. Kavgayı mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, saat 00.45 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın erkek arkadaşının kendisine yalan söyleyerek başka kadınla buluştuğunu öğrendi. Kadın sokakta erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışmada, "Bırakmayacağım etrafına bak rezil. Niye yaptın bana bunu" diyerek bağırdı. Sesleri duyan vatandaşlar balkona çıkıp çifte müdahale etmeye çalıştı ancak öfkelenen kadın sakinleşmedi. "Ne yaptım ben sana, sen böyle yapınca mı oluyor" diyerek bağırmaya devam etti.

MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDILAR

Erkek arkadaşının gitmesine izin vermeyen kadın, "Ne bekliyorsun? Yalanlarla dolanlarla bardaki kadınların yanına mı gideceksin" diyerek tekme attı. Kadının gitmesine izin vermemesi ve çekiştirmesi üzerine adam da "Ne yapıyorsun, bırak" diyerek defalarca bağırıp kaçmaya çalıştı. Ancak kadın onu tutarak gitmesine izin vermeyince aralarında arbede yaşandı. Çift ardından bu şekilde yokuş aşağıya giderek gözden kayboldu. Yaşananları ise mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Kağıthane, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de sokak ortasında 'aldatma' kavgası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:06:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de sokak ortasında 'aldatma' kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.