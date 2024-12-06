Kağıthane'de Sürücü Çocuğa Şok Anlar Yaşattı

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Kağıthane'de küçük çocuğun canını hiçe sayan sürücü yakalandı

Sürücüye bin 380 lira para cezası kesildi

İSTANBUL - Kağıthane'de bir çocuğun seyir halindeki bir aracın ön camından sarkarak seyahat ettiği anlara ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri sürücüyü yakaladı. Sürücüye bin 380 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre 29 Kasım'da Kağıthane'de meydana gelen olayda 20 RC 713 plakalı bir aracın seyir halinde ilerlediği sırada ön camından küçük bir çocuğun sarkmıştı. Başka bir aracın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ara sokakta seyreden minibüs tarzı bir aracın, ön camından küçük yaşlarda çocuğun uzun süre ayağını sarkıtarak yolculuk yaptığı anlar yer almıştı. Ayrıca küçük çocuğu araç içerisine almayan ailenin rahat tavırları de dikkat çekmişti.

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 20 RC 713 plakalı aracın sürücüsünün Y.N. olduğu tespit edildi. Yakalanan Y.N.'ye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmenlikteki gösterilen diğer kurallara uymamak"tan, "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten" toplamda bin 380 lira para cezası kesildi.