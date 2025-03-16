Kağıthane\'de Trafik Kavgası: Şoförü Vuran Tuğba Tutuklandı

Kağıthane'de servis şoförü ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen kuzeni, servis şoförünü silahla vurdu. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ramazan S. tutuklandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Mart Salı günü saat 19.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan servis şoförü Muzaffer Ş. (47) ile 16 BIA 390 plakalı otomobil sürücüsü Serhat S. (32) arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat S. cep telefonuyla kuzeni Ramazan S.'yi (34) aradı. Ramazan S. de "Kuzenim kaza yapmış beni oraya götürür müsün" diyerek yoldan çevirdiği motokurye İbrahim K.'nin (26) motosikletiyle olay yerine geldi. Silahını çeken Ramazan S., bağırarak küfür ve hakaret ettiği servis şoförü Muzaffer Ş.'yi kolundan ve omzundan vurdu, ardından sokak ortasında darbetti. Tehditlerde bulunan Ramazan S. daha sonra kuzeni Serhat S. ile birlikte olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Muzaffer Ş.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Servis şöförünü vuran kişi tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasından sürücüsü Serhat S.'nin aracı Bursa'da bir firmadan kiraladığını belirledi. Serhat S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Serhat S. olayı kuzeni Ramazan S.'nin gerçekleştirdiğini ifade etti. Bunun üzerine çalışmalarına devam eden polis, Ramazan S.'yi Çeliktepe'de olayda kullandığı silahla yakaladı. Emniyete götürülen Ramazan S. ve Serhat S.'nin ifadeleri alınarak 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Serhat S., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Servis şoförünü vuran Ramazan S. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Serhat S.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan poliste 26 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şoförü vuran Ramazan S.'nin ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Servis şoförü Muzaffer Ş.'nin de poliste 4 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL