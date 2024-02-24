Kağıthane\'de Narkotik Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

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Kağıthane'de narkotik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu temin eden ve satıcılara ulaştıran 1 şüpheli tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane ilçesinde torbacı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanması ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda ilçede gerçekleşen uyuşturucu organizasyonlarındaki suç unsurlarının kaynağını tespit etmeye yönelik yürütülen saha araştırmalarında, şüpheli S.D. tarafından temin yapıldığı ve satıcılara ulaştırıldığı tespit edildi. Şüpheli Şişli'deki ikametine düzenlenen operasyon ile yakalandı. İkamette yapılan aramada ise 1 kilo 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan S.D. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL