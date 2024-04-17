Kağıthane'de Uyuşturucu Serası Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Uyuşturucu Serası Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Kağıthane\'de Uyuşturucu Serası Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Kağıthane'de bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şahsın evinde bir uyuşturucu serası olduğu ortaya çıktı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve seracılık ekipmanları ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli kontrol hükümleri uygulandı.

17.04.2024 10:44  Güncelleme: 10:50
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Kağıthane'de kurduğu düzenekle odanın bir kısmını uyuşturucu serasına çeviren kişi operasyonla yakalandı.

Kağıthane'de bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik araştırma ve saha çalışmaları başlattı. Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; 47 adet kök marihuana, 630 gram marihuana, bin 160 lira para, 2 adet cep telefonu, 1 adet havalandırma sistemi, 1 adet filtre, 3 metre havalandırma borusu, 2 adet vantilatör, 1 adet ısı nemölçer, 2 adet ph ölçer, 8 adet sıvı kimyasal maddeler, 1 adet oksijenli su, 3 adet damıtıcı, 4 metrekare büyüklüğünde çadır, 18 adet çadır teli, 1 adet sera ısı ayarlayıcı, 4 litre sıvı gübre, 1 adet budama makası ele geçirildi. Kimlik bilgileri belirlenen Ö.Ş.(38) isimli şahıs Seyrantepe Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında- "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Uyuşturucu Serası Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı - Son Dakika

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