Kağıthane'de Yanlayarak Trafikte İlerleyen Hasarlı Araç Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Kağıthane'de Yanlayarak Trafikte İlerleyen Hasarlı Araç Şaşkınlık Yarattı

Kağıthane'de ağır hasarlı bir araçla yanlayarak trafikte ilerleyen sürücü, diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Aracın düzgün bir şekilde şeritte ilerleyememesi ve plakasız olması dikkat çekerken, her kasisten geçişte bagajının açılması da ilginç görüntüler oluşturdu. Olay, bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

04.06.2024 10:21
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Kağıthane'de kaza yapan ağır hasarlı bir araçla yanlayarak trafikte ilerleyen sürücü izleyenleri hayrete düşürdü. Aracın düzgün bir şekilde şeritte ilerleyemediğini gören sürücüler ise güvenliklerini sağlamak için uzaklaşmayı tercih etti. Trafikte yaşanan o ilginç anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Kağıthane Güzeldere Caddesi'nde yaşanan olayda bir sürücü, ağır hasarlı kazalı aracıyla trafikte seyir halinde ilerlerken görüldü. Aracın yan bir şekilde ilerlemesi ise caddede bulunan trafiği tehlikeye düşürdü. Ayrıca aracın seyir halindeyken plakasız olduğu da dikkatlerden kaçmazken, her kasisten geçişte bagajının açılması da ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Diğer sürücüler kendi canlarını tehlikeye atmamak için hasarlı araçtan uzaklaşmaya çalışsalar da caddenin daralan yollarında birkaç kez ciddi şekilde kaza tehlikesi atlattıldı. Görenlerin bu kadarı da 'pes' dediği olayı bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Yanlayarak Trafikte İlerleyen Hasarlı Araç Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de Yanlayarak Trafikte İlerleyen Hasarlı Araç Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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