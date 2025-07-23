Kağızman\'da İki Aile Arasındaki Husumet Sona Erdi

Kağızman'da uzun süredir aralarında husumet bulunan 2 aile, kaymakamın araya girmesiyle barıştı. Gerçekleştirilen barış yemeğiyle birlikte, yıllardır süren gerginlik sona erdi ve aileler arasında yeniden dostluk köprüsü kuruldu.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde uzun süredir aralarında husumet bulunan Taş ve Kurt aileleri, Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan'ın girişimleri ve arabuluculuğu ile bir araya geldi.

Barış töreni, her 2 ailenin üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Kaymakam Daştan ve din görevlileri barışın ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı. Duygusal anların yaşandığı törende, aile büyükleri el sıkışarak ve birbirlerine sarılarak husumetin sona erdiğini ilan etti.

Barış yemeğinde konuşan aile temsilcileri, yaşanan anlaşmazlıklardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içinde yaşama arzusunda olduklarını belirtti. Kaymakam Daştan da barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür olumlu gelişmelerin Kağızman'ın huzuruna katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplumsal barışa katkı sağlayan bu anlamlı buluşmada birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı. 2 ailenin bir araya gelerek barışması Kağızman'da da memnuniyetle karşılandı. - KARS