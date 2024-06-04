Kağızman'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağızman'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kağızman'da meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

04.06.2024 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağızman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

KARS - Kağızman'da yoldan çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Narinkalle Caddesi'nde seyir halindeki 36 AAY 453 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak takla attı. Takla atarak sırt üstü kalan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler otomobilde sıkışan yaralılar için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden çıkardıkları yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak Kağızman Devlet Hastanesi sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kağızman, İtfaiye, trafik, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağızman'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
23:11 Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım’da sakatlık şoku Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
22:59 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz
22:43 Icardi’den duygusal paylaşım Erden Timur’a bu sözlerle veda etti Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
21:36 Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 23:51:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kağızman'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement