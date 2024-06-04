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Kağızman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

KARS - Kağızman'da yoldan çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Narinkalle Caddesi'nde seyir halindeki 36 AAY 453 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak takla attı. Takla atarak sırt üstü kalan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler otomobilde sıkışan yaralılar için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden çıkardıkları yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak Kağızman Devlet Hastanesi sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.