Kağızman'da sel felaketi: Ev ve ahırlar yıkıldı

3.Sayfa

Kağızman'ı sel vurdu... Çok sayıda ev ve ahır yıkıldı

KARS - Kağızman'ı sel vurdu. Yağmur sonrası gelen sel av ve ahırları yıktı. Sel sularının şiddetiyle gelen kayalar yolları kapattı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akdam köyünde yoğun yağmur yağışının ardından dağlardan gelen sular sele neden oldu. Sel sularıyla birlikte gelen kocaman kayalar yolları kapatırken, selin şiddetiyle çok sayıda ev ve ahır yıkıldı. Bir çok evinde eşyaları selden zarar gördü.

Selden tarım arazileri de zarar görürken, AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışmaları yürütüyor. Akdam köyünü vuran selde, can kayını yaşanmaması ise teselli oldu.